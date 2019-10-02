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رغم فوز مانشستر سيتي.. سترلينج: أشعر بالإحباط

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:26 ص
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رغم فوز مانشستر سيتي.. سترلينج: أشعر بالإحباط
سترلينج
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السيد على
 
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عبر اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينج، جناح فريق مانشستر سيتي، عن إحباطة رغم فوز فريقه على نظيره دينامو زغرب الكرواتي في دوري أبطال أوروبا، وجلوسه بديلًا في بداية اللقاء.

وفاز فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ حينما إلتقي بفرق دينامو زغرب ، في مباراة جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليحصد الثلاث نقاط .

وأبقي بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ستيرلنج على دكة البدلاء في بداية المباراة، قبل أن يشارك اللاعب في الشوط الثاني، ليحرز هدفًا ثم يصنع الآخر.

وتحدث ستيرلينج في تصريحات صحفية عقب المباراة: "بالتأكيد أشعر بالإحباط عندما لا أبدأ أساسيًا، لكن يلزم علي الصبر والانتظار، وأكون سعيد عندما أساهم في انتصارات الفريق".

وأوضح الجناح الإنجليزي عن مجريات المباراة: "كنا نعرف قبل بدء المباراة أن اختراق دفاعات الفريق الكرواتي سيكون صعبًا، لم ننجح الشوط الأول لكننا استغلينا الفرص في الشوط الثاني".

وإختتم تصريحاته بالإشادة بزميله فيل فودين، والذي أحرز الهدف الثاني، قائلًا إنه يسير بخطى ثابتة، متمنيًا أن يراه قريبًا بقميص المنتخب الإنجليزي.
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