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موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفيربليت في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:36 ص
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موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفيربليت في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس
بوكا جونيورز وريفربلايت
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أحمد عصام
 
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يستضيف فريق بوكا جونيورز نظيره فريق ريفيربليت يوم 23 اكتوبر في الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات إياب دور النصف من بطولة كأس ليبرتادوريس. 

 وكان قد نجح فريق ريفيربليت في تحقيق الفوز على ملعبه المونيمونتال بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وسيطر على أحداث المباراة واضاع الكثير من الفرص بسبب رعونة لاعيبه في إنهاء الهجمات.


 ويسعى ريفيربليت لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للموسم الثاني على التوالي، حيث كان قد حققه في الموسم الماضي على حساب فريق بوكا جونيورز في المباراة النهائية.

 وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.
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