بالفيديو.. ريفيربليت يضرب شباك بوكا جونيورز بالهدف الثاني في كأس ليبرتادوريس
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:05 ص
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أحمد عصام
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نجح فريق ريفيربليت في تسجيل الهدف الثاني في شباك فريق بوكا جونيورز في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب المونيمونتال ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.
واحرز ناتشو فيرنانديز الهدف الثاني لصالح فريق ريفيربليت في الدقيقة 69 من الشوط الثاني بعد تمرير رائعة من زميله ماتياس سواريز ليسكنها في شباك بوكا جونيورز.
وكان قد سجل رفائيل بوري هدف ريفيربليت المبكر عن طريق ركلة جزاء بعد رجوع حكم المباراة لتقنية الڤار في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول وبداية المباراة.
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