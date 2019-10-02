صدام أوروبي قوي وكلاسيكو ناري ضمن 6 مواجهات منتظرة لبرشلونة في شهر أكتوبر

يخوض فريق برشلونة 6 مواجهات قوية خلال شهر "أكتوبر" الجاري، في بطولة الدوري الاسباني، ودوري أبطال أوروبا لموسم 2019 - 2020.





ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة، بينما تعادل الفريق الكتالوني سلبيًا في أول مبارياته في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا امام بوروسيا دورتموند الألماني.





أقوي مباريات برشلونة في شهر أكتوبر، مباراة الفريق ضد إنتر ميلان الإيطالي يوم 2 من الشهر الجاري، وكذلك لقاء الكلاسيكو الاسباني أمام ريال مدريد يوم 26 علي ملعب "كامب نو".





ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات برشلونة خلال شهر أكتوبر:-





1- برشلونة × إنتر ميلان:

يستهل فريق برشلونة مبارياته في شهر أكتوبر بمواجهة نارية ضد فريق إنتر ميلان بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري.





2- برشلونة × إشبيلية:

يستضيف فريق برشلونة نظيره إشبيلية يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر الجاري في الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.





3- إيبار × برشلونة:

يخوض فريق برشلونة مواجهة سهلة نسبيًا ضد فريق إيبار يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الاسباني.





4- سلافيا بروج × برشلونة:

يخرج فريق برشلونة لملاقاة فريق سلافيا براج يوم 23 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





5- برشلونة × ريال مدريد:

المواجهة الأصعب لبرشلونة خلال شهر أكتوبر ستكون أمام غريمه التقليدي ريال مدريد يوم 26 من الشهر الجاري، علي ملعب كامب نو في لقاء "الكلاسيكو" ضمن منافسات الدوري الاسباني.





6- برشلونة × بلد الوليد:

آخر مباريات برشلونة في شهر أكتوبر ستكون أمام فريق بلد الوليد في الدوري الاسباني وستقام على ملعب كامب نو يوم 29 من الشهر الجاري.