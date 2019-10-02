5 مباريات متفاوتة المستوي تنتظر بايرن ميونيخ في شهر أكتوبر

ينتظر بايرن ميونخ الألماني مباريات متوسطة خلال شهر أكتوبر الجاري، ببطولة الدوري الألمانى وبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، لذلك يستعرض "الفجر الرياضي" مباريات البايرن خلال شهر أكتوبر.





وحقق بايرن ميونخ خلال شهر إكتوبر أول فوز له على حسا ب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا ضمن مباريات الجولة الثانية بفوز كبير بسباعيه مقابل هدفين.





مباريات بايرن ميونخ خلال شهر أكتوبر.





السبت 5 أكتوبر يستضيف بايرن ميونخ نظيره هوفنهايم ضمن مباريات الجولة السابعه على ملعب أليانز ارينا فى تمام الثالثة ونصف عصراً.





السبت 19 أكتوبر يخرج بايرن ميونخ ليحل ضيف ثقيل على فريق أوجسبورج ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألمانى فى تمام الثالثة ونصف عصراً.





الثلاثاء 22 أكتوبر يحل بايرن ميونخ ضيف ثقيل على مضيفه أولمبياكوس اليونانى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، فى تمام التاسعه مساءاً.





السبت 26 أكتوبر يستضيف بايرن ميونخ نظيره اونيو بيرلين فى تمام الثالثة ونصف عصراً.