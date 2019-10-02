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ميسي يغيب.. تعرف علي التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وإنتر ميلان

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:05 ص
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ميسي يغيب.. تعرف علي التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وإنتر ميلان
برشلونة
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السيد على
 
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يستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي، في قمة جديدة من دوري أبطال أوربا لحساب دوري المجموعات، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا.

وتعادل برشلونة قد مع نادي بروسيا دورتموند الألماني سلبياً، في الجولة الماضية من دوري ابطال اوروبا، كما تعادل نادي إنتر ميلان مع نظيره فريق سلافيا براج بهدف لكلاً منهما، في الجولة ذاتها.
ويقع نادي برشلونة برفقة الإنتر في المجموعة السادسة إلى جانب كلاً من بروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براج التشيكي.

ويعيش إنتر ميلان بقيادة أنطونيو كونتي موسم مغاير تماماً عن الماضي، حيث ان الفريق حقق 5 انتصارات متتالية في بطولة الدوري الإيطالي نجح خلالها في حصد 15 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الكالتشيو.
وتنشر بوابة الفجر الرياضي تشكليل الفريقين المتوقع لقمة الأبطال:

فيما يلي تشكيل برشلونة:
في حراسة المرمى : مارك تير شتيجين.
 في خط الدفاع : نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جونيور فيربو.
 في خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجو بوسكيتس - أرثر
 وفي الهجوم : كارلس بيريز - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.

 تشكيل إنتر ميلان كما يلي:
 حراسة المرمى : هاندانوفيتش 
في خط الدفاع : دييجو جودين - فري - سكرينيار 
في خط الوسط : كاندريفا - سينسي - بروزوفيتش - باريلا - أسامواه
 وفي الهجوم : لوكاكو - أليكسيس سانشيز
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