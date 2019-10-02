ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على أول تعليق من مدرب توتنهام بعد سباعية البايرن

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:02 ص
Advertisements
تعرف على أول تعليق من مدرب توتنهام بعد سباعية البايرن
لقطة من المباراة
Advertisements
طباعة
السيد على
 
Advertisements
علق المدرب الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، على خسارة فريقه أمام بايرن ميونخ بسبعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة.

وأذل نادي بايرن ميونخ الألماني، مضيفه توتنهام الإنجليزي، بسبعة أهداف مقابل هدفين على أرض الأخير ووسط جماهيره، في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة الأثقل في تاريخ النادي اللندني.

وتحدث مدرب السبيرز في تصريحات صحفية عقب المباراة: "خضنا أول 30 دقيقة في المباراة بشكل جيد، كنت سعيد بما يقدمه اللاعبين على أرض الملعب، لكن حدث بعد ذلك كان غريبًا ولم يكن يتوقعه أحد".

وأوضح المدرب الأرجنتيني في حديثه عن الهزيمة القاسية: "رغم قسوة النتيجة لن يكون هناك صراخ داخل غرفة ملابس الفريق، علينا أن نكون هادئين لنتخطى الأمر ونمضي قدمًا نحو إعادة الأمور إلى نصابها".

وتابع مارويسيو بوكيتينو: "علينا مواجهة الهزيمة كرجال، سنتحدث لبعضنا البعض حتى نتخطى الأمر ونعيد الثقة إلى أنفسنا من جديد".

وأكمل تصريحاته: "الهزيمة بسبعة أهداف شيء قاسي للغاية، أشعر بخيبة الأمر، ويحيطني شعور سيء للغاية الآن، ولكن علينا تخطي الأمر".

وانهي مارويسيو بوكيتينو مدرب توتنهام: "الأمر أصبح نفسيًا الآن، ومن الصعب إعادة تقييم الفريق، علينا عدم التسرع في الحكم ومواصلة مشوارنا".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: توتنهام بايرن ميونخ وتوتنهام بايرن ميونخ
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status