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تعرف على أول رد فعل من مرتضى منصور تجاه شكاوي الأهلي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:37 ص
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تعرف على أول رد فعل من مرتضى منصور تجاه شكاوي الأهلي
مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 
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علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الشكاوى التي تقدم بها نظيره محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي  مساء أمس  الثلاثاء.

وقال  مرتضي منصور عبر فضائية "الحدث اليوم" ببرنامج "الزمالك اليوم": "مع احترامي للجهات التي ذهبت لها الشكاوي، انت تُسبني وتًشتكي".

وأكد رئيس القلعة البيضاء: "لن نهدأ.. إن كنت انت مؤدب ومحترم فلن أقترب منك، ولكنك توجه لي الشتائم ولنادي الزمالك".

وتابع منصور : "لماذا تشتكي لوزير الداخلية وأنت توجه الشتائم لوزير الداخلية، هذه الشكاوي لن تهز شعر من رأسي".

واختتم رئيس الأبيض: "الخطيب أعظم لاعب في تاريخ مصر، ولكنه أفشل إداري في تاريخ مصر".

وكانت الأزمة قد اشتعلت في الأونة الأخيرة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومحمود الخطيب ليتقدم الأخير بـ 10 مكاتبات لعشر جهات معنية.
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