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يلا شوت NoW مشاهدة مباراة ريفر بلايت وبوكا جونيورز بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد 7SRY كورة لايف Super Clasico

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:22 ص
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يلا شوت NoW مشاهدة مباراة ريفر بلايت وبوكا جونيورز بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد 7SRY كورة لايف Super Clasico
بوكا جونيورز وريفربلايت
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ننقل لكم في موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة بوكا جونيورز وريفير بليت كورة أونلاين وذلك فجر يوم الأربعاء صمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي في بطولة كوبا لبيرتاتودرس.

ويسعى كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت Kora Star وذلك لتحقيق حلم بلوغ المباراة النهائية من ثم المشاركة في كأس للعالم للاندية.

موعد مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت

تنطلق مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت Kora Live في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة فجر يوم الأربعاء الموافق ٢ أكتوبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وريفير بليت

تنقل مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت Kora goal عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية والتي تملك حقوق بث مباريات بطولة كوبا لبيرتاتودرس.

مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر,تنطلق مباراة ريفر بلايت ضد بوكا جونيورز فى الثانية والنصف صباح اليوم، أى بعد ساعتين ونصف من منتصف الليل بالقاهرة والتى ستكون فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء فى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس. يلا شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر كأس الليبرتادوريس

وبحسب جدول البث الخاص بالقناة؛ فإن مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت يلا شوت الجديد ستكون منقولة عبر قناة BEIN Sports HD 1
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