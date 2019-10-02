جنات تغني لطفلتها الصغيرة أغنية "عيون القلب"

قامت المطربة المغربية "جنات" ببث مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير (إنستجرام)، حيث ظهرات بالفيديو وهي تحمل طفلتها الصغيرة وتغني لها جزء من أغنية "عيون القلب" المطربة الكبيرة "نجاة".









علقت علي الفيديو وكتبت "الأمومة تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف، اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة"، ثم تبادل عدداً كبيراً من جمهورها ومتابعيها التعليقات علي هذا الفيديو المميز ااذي أظهر مشاعر الأمومة التي تحملها حنات لطفلتها الرضيعة.









جدير بالذكر أن المطربة "جنات" قامت بغناء العديد من تترات المسلسلات في الدراما التليفزيونية والأفلام ولعل مم أشهرها تتر مسلسل" زهرة وأزواجها الخمسة" التي قامت ببطولته الفنانة غادل عبدالرازق، وتتر مسلسل "مذكرات سيئة السمعة، وةل من تترات ( اللي اختشوا ماتوا، عيون القلب، قصص النساء في القرأن).









في سياق متصل شاركت المظربة جنات في بداية طفولتها ا باحدي مسابقات الغناء المقامة بالمغرب والتي تحمل اسم" نجوم الغد" وكانت في عمر الثامنة لإلانها استطاعت الوقوف علي خشبة المسرح بكل ثقة مع اخدي الفرق الموسيقية وفازت بالمركز الأول، وتوالت مشاركتها بالمسابقات الغنائية، وعند بلوغها عمر الخامسة عشر شات بمهرجان ليالي دبي وحصلت علي لقب افضل صوت غنائي بالوطن العربي.









جاءت مشاركتها في خفل غنائي مقام بدار الأوبرا المصرية أولي فرصها الحقيقة حيث ان هذا الحفل حضره المنتج أحمد الدسوقي مالك شركة جود نيوز فور ميوزيك، وأعجب بصوتها وقام بإنتاج أول ألبوماتها الفنية وااذي حمل عنوان "اللي بيني وبينك" غي عام "2006" وحققت نجاح كبير من خلاله ثم انتشرت فنيا وفرضت موهبتها علي الساحة.







