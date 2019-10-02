دنيا سمير غانم وأحمد فهمي وماجد المصري وحنان مطاوع في حفل جوائز "كأس إينرجي للدراما"

بدأ منذ قليل حفل كأس اينرجي للدرما بتكريم السينارست اسامة انور عكاشة، والتي تسلمت نجلته الجائزة بدلا منه





كرمت الفنانة دنيا سمير غانم عن مسلسل بدل الحدودة ثلاثة كحسن ممثلة كوميدية،ووعدت الجمهور بأنها ستعمل دائم على إرضاء الجمهور.





وذهبت جائزة احسن ممثل التصويت الجمهور الفنان أحمد فهمي، عن مسلسل "الواد سيد الشحات"، وقال "فهمي" انه يرفض كلمة أفضل مشيرا لأن الفن لا يوجد به الأفضل.





وأضاف فهمي أن هذه الجائزة يستحقها كل من الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد عبد الرحمن، وعبر بيومي فؤاد عن فرحته بالجائزة وشكر الفنانة دنيا سمير غانم معبرا انا ببقى منور لما هي بتكون منوره.





وشارك كل من دينا الشربيني والفنان أحمد السقا والمخرج محمد سامي بفيديو عبر عن حبهم وعن اعتذارهم لعدم الحضور بسبب ظروف خارجه عن إرادتهم والتصوير.





وتم تكريم الفنانة هنادي مهنا وأحسن ممثلة صاعدة والفنان أحمد خالد صالح وأحسن ممثل صاعد، وأسماء ابو اليزيد كأحسن ممثلة مساعدة وتسلم عنها الجائزة الأستاذ ايهاب ايوب.





وكرم الفنانة كريم عفيفي كأفضل ممثل مساعد عن دوره في ممثل ولد الغلابة مناصفة مع الفنان علي الطيب عن دوه في مسلسل قابيل.





وعبر ماجد المصري عن فرحته بهذا التكريم خاصة انه من تصويت الجمهور.





وكما تم ايضا تكريم أبطال مسلسل زودياك، كاحسن كأفضل مسلسل زأفضل ستايلست،دينا نديم "زودياك ، أفضل ديكور: هند حيدر "زودياك.





وأحسن موسيقى تصويرية: مصطفى الحلواني عن مسلسل "حكايتي وأحسن تتر: كارمن سليمان "حكايتي".





وحضر الفنان أحمد فهمي، بيومي فؤاد، ماجد المصري ،حنان مطاوع، كريم عفيفي،احمد خالد صالح والمخرج هشام عبد الخالق ومذيعين راديو اينرجي.





وقدم الحفل المذيع محمد طارق اضا الذي يقدم برنامج كأس اينرجي.





وتوافد النجوم المكرمون على حفل توزيع جوائز "كأس إينرجي للدراما"، المقام حاليا في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، في أمسية حافلة بألمع نجوم الوطن العربي، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير بالحفل والحضور، وكان في مقدمة الحضور، الفنانين: أحمد فهمي، دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، ماجد المصري، حنان مطاوع، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، والمنتج محمد حفظي والمنتج هشام عبدالخالق حيث تمكنت المسابقة على مدار 3 سنوات في أن تصبح أهم استفتاءات الدراما الرمضانية في مصر، بإجمالي تصويت وصل إلى ما يقرب من مليوني صوت في النسخة الثالثة من المسلسل، وبنسب متابعة كبيرة، سواء من الجمهور أو من النجوم الذين دأبوا على دعوة جمهورهم للتصويت لهم خلال مشوار المسابقة.





وعبر الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة "إينرجي مصر" عن اعتزازه بما وصلت إليه مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، مشيرا إلى أن التصويت في نسخة العام الماضي بلغت 60 ألف صوت، بينما وصلت في نسخة العام إلى الحالي إلى مليون و800 ألف، مشددا على أن ما حدث يعد نجاحا للقناة وسياستها التي تستهدف مرحلة سنة معينة هي فئة الشباب "إحنا في وقت قليل جدا، في 3 سنين حققنا إنجاز ضخم، ده معناه إن المستمع بيصدقنا وكذلك الصناع، النتيجة هي نتيجة تصويت شريحة الشباب.. اللي فازوا النهاردة لازم يعرفوا إن دي كلمة الشباب".





وتابع الدكتور وليد مصطفى: "ممكن الصناعة تمر بكبوة وهو ما لا يعني انهيار الصناعة، هو منحنى، وبعد كل منحنى لازم نقوم.. لأن دي مصر"، مشيرا إلى أنه سًأل عن دور "إينرجي" فيما يحدث هذه الأيام من شائعات وقلاقل، فأجاب أنه رغم أن "إينرجي" قناة ترفيهية في الأساس إلا أنه لابد أن تقوم بدور ما فيما يحدث "اتفقنا إننا نعمل رسايل موجهة للشباب بكل بساطة لا تنساقوا وراء الشائعات، شيء مهم جدا نحافظ على بلدنا، على جيشننا على شرطتنا، ألبلد زي مذكورة في الـ 3 أديان السماوية، إحنا إيد واحدة تحت قيادة الرئيس.. الجيش.. والشرطة.. والشعب.. إحنا التآمر علينا من زمان، وجابهنا وهنجابه".





وكشف مصطفى عن خطة "إينرجي" في الفترة المقبلة قائلا "زي ما نجحنا في خطابنا للشباب عندنا خطة طموحة بمجموعة من البرامج لرعاية الموهوبين في كل القطاعات، اتكلمنا مع شركاء في مجالات كتير لتنمية مهارات الشباب، تجربة إينرجي فريدة راهننا بيها من الأول، تجربة قائمة على الشباب، وهنستهدف في خطتنا الشباب محدودي الدخل وحديثي التخرج بالمشاركة".





واختتم مصطفى حديثه، بتوجيه الشكر إلى جميع القائمين والعاملين براديو "إينرجي".





ومن جهتها، تحدث عايدة سعودي عن النجاح الكبير الذي حققه "كأس إينرجي للدراما" في موسمه الثالث، مشيرة إلى أن البرنامج بدأ بـ 20 ألف مشارك ثم ارتفعت أعداد المشاركين لدرجة أن السيرفرات لم تتحملها "أصبحنا مسابقة حقيقية بلا تزوير أو محاباة، نحن تحت رقابة المكتب الفرنسي لذا كاس إنيرجي للدراما جايزة نزيهة ونفخر بأنها تتطور عام عن الآخر".





ويقام الحفل في فندق "هيلتون دريم" وبالشراكة مع GV developments للتطوير العقاري، والتي تضخ استثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه في منطقة الساحل الشمالي بمشروعها"وايت ساند"، كما تم تكريم النجوم الفائزين بجوائز الموسم الثالث من المسابقة، كان الفنان أحمد السقا قد نجح في حصد لقب أفضل ممثل عن مسلسله "ولد الغلابة"، بتصويت الجمهور كما فازت الفنانة دينا الشربيني بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "زي الشمس"، وفازت الفنانة دنيا سمير غانم بجائزة أفضل ممثلة كوميدية، وفاز مسلسلها "بدل الحدوتة تلاتة" بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، كما فاز أحمد فهمي بقلب أفضل ممثل كوميدي.





وفاز ماجد المصري بلقب أفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل "زلزال"، و وحصدت الفنانة ريهام عبدالغفور لقب أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل "زي الشمس"، أما جوائز لجنة التحكيم الخاصة، فقد فاز بلقب أفضل ممثل، الفنان محمد ممدوح عن دوره في مسلسل "قابيل"، وفازت حنان مطاوع بلقب أفضل ممثلة عن دورها في "لمس أكتاف"، كما فاز علي الطيب بجائزة أفضل ممثل مساعد مناصفة مع كريم عفيفي عن مسلسلي "قابيل" و"ولد الغلابة"، وذلك بتصويت لجنة التحكيم، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة من لجنة التحكيم، إلى الى الفنانة أسماء أبو اليزيد عن مسلسلي "هوجان" و"زودياك".





وحصد جائزة أحسن سيناريو بتصويت الجمهور، كتاب مسلسل "زودياك"، محمد المعتصم وعمر خالد ومنة إكرام ومحمد هشام عبية ورواية عبدالله، وفاز بجائزة أفضل ممثل صاعد بتصويت الجمهور أحمد خالد صالح، وذهبت جائزة أفضل ممثلة صاعدة للفنانة هنادي مهنى، كما فاز المنتجان كريم أبو زيد ومحمد حفظي بجائزة أفضل مسلسل عن "زودياك"، الذي حصد جائزتي الجمهور ولجنة التحكيم.





أما جوائز الأقسام الفنية، وهي تحسم بتصويت الجمهور بشكل كامل، فقد فازت المطربة كارمن سليمان بجائزة أحسن تتر عن أغنية مسلسل "حكايتي"، وفاز الموسيقار مصطفى الحلواني بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن موسيقى مسلسل "حكايتي"، كما حصدت الفنانة دينا نديم جائزة أفضل ستايلست عن مسلسل "زودياك"، وفازت الفنانة هند حيدر بجائزة أحسن ديكور عن مسلسل "زودياك"، وحسم الفنان حسام حبيب جائزة أحسن مدير تصوير عن مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".





وتقدم "كأس إينرجي للدراما" هذا العام، جوائز تكريم لاثنين من أهم رموز الدراما المصرية، وهما الراحل أسامة أنور عكاشة، وستتسلم ابنته الجائزة، والفنانة القديرة سوسن بدر، كما ستُقدم جوائز تميز لكل من، بيومي فؤاد عن دوره في "بدل الحدوتة تلاتة" والفنان يحيى علام، عن تميزه في تصميم ديكور مسلسل "زي الشمس" والفنان يوسف بارود، مدير تصوير مسلسل "زي الشمس"، كما ستذهب جائزة تميز إضافية لمخرج المسلسل سامح عبدالعزيز.





و"كأس إينرجي للدراما" برنامج يقدمه المذيع محمد طارق أضا على راديو "إينرجي" خلال شهر رمضان وتعتمد المسابقة على تقسيم المسلسلات في مجموعات كما يحدث في كأس العالم، بحيث تبدأ التصفيات وتتنافس المسلسلات في المباريات التي يحسمها تصويت الجمهور وكذلك رأي لجنة التحكيم التي تتكون من نقاد وصحفيين، وتستمر المنافسة حتى المباراة النهائية التي تنتهي بتتويج مسلسل بكأس إينرجي للدراما.



