شاهد.. جماهير ريفيربليت تشعل ملعب المونيمونتال قبل مواجهة بوكا جونيورز

حرصت جماهير فريق ريفيربليت على إشعال ملعب المونيمونتال بالهتافات القوية للاعبين من أجل تحفيز الفريق للفوز على غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز في السوبر كلاسيكو ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.





وستبدأ المباراة بين فريق ريفيربليت وبوكا جونيورز في الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة بعد قليل، وشهد ملعب المباراة احتشاد جماهيري كبير من قبل جماهير فريق ريفيربليت.



