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شاهد.. جماهير ريفيربليت تشعل ملعب المونيمونتال قبل مواجهة بوكا جونيورز

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:50 ص
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شاهد.. جماهير ريفيربليت تشعل ملعب المونيمونتال قبل مواجهة بوكا جونيورز
جماهير ريفيربليت
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أحمد عصام
 
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حرصت جماهير فريق ريفيربليت على إشعال ملعب المونيمونتال بالهتافات القوية للاعبين من أجل تحفيز الفريق للفوز على غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز في السوبر كلاسيكو ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.


وستبدأ المباراة بين فريق ريفيربليت وبوكا جونيورز في الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة بعد قليل، وشهد ملعب المباراة احتشاد جماهيري كبير من قبل جماهير فريق ريفيربليت.


ويدخل فريق بوكا جونيورز المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : إستيبان اندرادا.

خط الدفاع : مارسيلو ويجاندت - ليساندرو لوبيز - كارلوس أزكويردوز - إيمانويل ماس.

خط الوسط : نيكولاس كابالدو - ماك اليستير - إيڤان ماركوني - إيمانويل رينوسو - فرانكو سولدانو.

خط الهجوم : رامون ابيلا.


بينما سيبدأ فريق ريفيربليت بالتشكيل الآتي :-


حراسة المرمى : أرماني.

خط الدفاع : مونتيل ، بينولا ، مارتينيز كوارتا ، كاسكو.

خط الوسط : إنزو بيريز ، ناتشو فرنانديز ، بالاسيوس ، دي لا كروز.

خط الهجوم : بوري ، ماتياس سواريز.

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