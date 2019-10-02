والد الطفلة المختطفة من مستشفى بأسيوط يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:44 ص
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نعيم يوسف
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قال ثواب علي، والد الطفلة "وعد"، العائدة من الاختطاف في محافظة أسيوط، إنه كان متواجدا في "الفرن" الذي يعمل به عندما علم من نجل عمه بخطف ابنته، وهي في المستشفى.
وأضاف "علي"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن ضباط المباحث كانوا يعملون بكل قوتهم.
وأشار إلى أن نجلته ولدت يوم الأحد، وتم اختطافها بعد ولادتها بعدة ساعات، موضحا أن والدة الطفلة كانت مازالت في العمليات، والممرضة اتفقت مع السيدة التي قامت باختطاف الطفلة.
ولفت إلى أن الكاميرات كشفت تفاصيل اختطاف الفتاة من قبل السيدة، معربا عن شكره لكل ضباط المباحث والشرطة على مجهودهم الدؤوب لاستعادة نجلته.
وأوضح أنه لم يتخيل أبدا أن نجلته قد يتم اختطافها، لافتا إلى أن مولودته هي أول إنجاب له، وأنجب توأم، هذه الطفلة وطفلة أخرى.
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا حول واقعة اختطاف طفلة صغيرة من أحدى المستشفيات في محافظة أسيوط، كشفت فيه عن تفاصيل الواقعة.
وقالت الوزارة إنه تم اختطاف الطفلة على يد سيدة تخفت في زي منتقبة، ولكن كاميرات المراقبة التقطتها وتم تتبع خط سيرها، والقبض عليها وإعادة الطفلة سليمة إلى أهلها.
وأوضح البيان، أن السيدة المتهمة كانت حامل، وقالت لزوجها إنها تحمل في ولد، ولكنها الحمل لم يكتمل ولم تشأ أن تخبر زوجها، فاتفقت مع ممرضة من المستشفى واختطفت الطفلة دون أن تعلم أنها بنت وليس ولد.
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