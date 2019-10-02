تفاصيل حفل كأس إينرجي للدراما بحضور نجوم الفن (صور)

بدأ حفل كأس اينرجي للدرما بحضور نجوم الفن الفنان أحمد فهمي، بيومي فؤاد، ماجد المصري، حنان مطاوع، كريم عفيفي، أحمد خالد صالح والمخرج شريف عرفة ومذيعين راديو إينرجي.



وقدم الحفل المذيع محمد طارق الذي يقدم برنامج كأس اينرجي، وتحدث دكتور وليد مصطفى مالك راديو اينرجي عن دور المحطة الفترة الماضية عن توجيه رسائل للشباب الفترة الماضية بالتعاون مع ساندرا نشأت وهشام عبد الخالق كي يكونوا ايد واحدة مع الشعب ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف أن مصر تتعرض لخطر هذه الفترة ويجب مواجهاتها بالوقف مع الجيش والشرطة.



