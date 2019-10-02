محمد سامي يوجه كلمة لحضور "كأس إينرجي": أتمنى التواجد الدائم للدراما المصرية في التكريمات

وجه المخرج محمد سامي، كلمة للقائمين على مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، وذلكل خلال فيديو قصير تم بثه خلال حفل توزيع النسخة الثالثة من المسابقة الأكبر على مستوى مصر، حيث تتسابق المسلسلات من أجل لقب أفضل مسلسل، بالإضافة إلى ما يفوق العشرين جائزة أخرى.





ويُقام الآن، حفل توزيع النسخة الثالثة من البرنامج في فندق "هيلتون" بيراميدز جولف بالسادس من أكتوبر وبالشراكة مع GV developments للتطوير العقاري، وبحضور عدد كبير من النجوم، في حفل هو الأضخم منذ إطلاق المسابقة.



