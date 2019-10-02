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التشكيل الأساسي لريفيربليت في السوبر كلاسيكو ضد بوكا جونيورز

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:24 ص
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التشكيل الأساسي لريفيربليت في السوبر كلاسيكو ضد بوكا جونيورز
ريفيربليت وبوكا جونيور
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أحمد عصام
 
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أعلن مارسيلو غالاردو المدير الفني لفريق ريفيربليت عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بوكا جونيورز في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب المونيمونتال ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : أرماني.
خط الدفاع : مونتيل ، بينولا ، مارتينيز كوارتا ، كاسكو.
خط الوسط : إنزو بيريز ، ناتشو فرنانديز ، بالاسيوس ، دي لا كروز.
خط الهجوم : بوري ، ماتياس سواريز.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.

ونجح فريق ريفير بليت الأرجنتيني في الصعود لدور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس، وذلك على حساب فريق سيرو بورتينو البارجوياني، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما تأهل فريق بوكا جونيورز على حساب فريق ليجا دي كيتو، بعد الفوز عليه في الذهاب خارج ملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، والتعادل في الإياب بنتيجة سلبية.
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