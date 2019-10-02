بعد واقعة "جنة".. مبروك عطية يكشف حكم تعذيب الأطفال بالنار (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الله لخص الدين كله في كلمة واحدة وهي "القلب"، مستشهدا قوله تعالى: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ"، لافتا إلى أن غير الأسوياء يوجد في قلوبهم مرض.





جاء ذلك في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، تعليقا على واقعة مقتل الطفلة "جنة"، وحوادث الاعتداء على الأطفال.





وتابع الداعية الإسلامي، أننا أنفقنا مليارات الجنيهات على الحب المزيف، ولكن ليس لدينا قلب أو حب، ويجب علينا أن نتخلص من فكرة إن الدين "رمضان جانا"، مشددا على أن الدين ليس فقط في الصوم والصلاة وإطلاق اللحية، وإنما يجب على الخطاب الديني أن يوضح للناس حكم تعذيب الأطفال بالنار.





واستشهد "عطية"، بالحديث القائل: "لا يعذب أحدًا بالنار إلا الله، ومن عذب أحدًا بالنار أذاقه الله النار في الدنيا والآخرة"، وهذا ينطبق على ابنك أو أي شخص أخر غير ابنك، مضيفا: "يا جماعة اعرفوا إن الدين مبيعذبش حد بالنار".



