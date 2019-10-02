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تعادل ريال مدريد أمام كلوب بروج يضعه في ورطة كبيرة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:07 ص
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تعادل ريال مدريد أمام كلوب بروج يضعه في ورطة كبيرة
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عمر عبدالعزيز
 
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واصل فريق ريال مدريد نتائجه المخيبة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بالتعادل 2-2 مع فريق كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الأس” الإسبانية، في تقريرها الصادر منذ قليل، فإن  نادي ريال مدريد قد دخل في موقف حرج للغاية، خلال الفترة المقبلة وذلك بعد التعادل الإيجابي مع كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 2-2.

وأشارت الصحيفة الإسبانية الشهير إلى أن جدول ريال مدريد سيكون صعب للغاية، فالريال سوف يذهب إلى تركيا من أجل مواجهة فريق جالطة سراي قبل أربعة أيام فقط من كلاسيكو الكامب نو أمام الغريم برشلونة.

ومن الجدير بالذكر انه ينتظر أن يلعب جالطة سراي مع ريال مدريد في تركيا يوم 22 من الشهر الجاري وهي مباراة صعبة بالجولة الثالثة لدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما سيلعب ريال مدريد مباراة الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي والأزلي برشلونة، في الساعة الواحدة ظهرًا من يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل، يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط ويلتقي بعد قليل مع فريق جالاتا سراي التركي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويًا مع ريال مدريد متذيل الترتيب، بينما يحتل فريق كلوب بروج المركز الثاني برصيد نقطتين.
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