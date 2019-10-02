تعادل ريال مدريد أمام كلوب بروج يضعه في ورطة كبيرة

واصل فريق ريال مدريد نتائجه المخيبة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بالتعادل 2-2 مع فريق كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وبحسب ما ذكرته صحيفة “الأس” الإسبانية، في تقريرها الصادر منذ قليل، فإن نادي ريال مدريد قد دخل في موقف حرج للغاية، خلال الفترة المقبلة وذلك بعد التعادل الإيجابي مع كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 2-2.





وأشارت الصحيفة الإسبانية الشهير إلى أن جدول ريال مدريد سيكون صعب للغاية، فالريال سوف يذهب إلى تركيا من أجل مواجهة فريق جالطة سراي قبل أربعة أيام فقط من كلاسيكو الكامب نو أمام الغريم برشلونة.





ومن الجدير بالذكر انه ينتظر أن يلعب جالطة سراي مع ريال مدريد في تركيا يوم 22 من الشهر الجاري وهي مباراة صعبة بالجولة الثالثة لدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.





بينما سيلعب ريال مدريد مباراة الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي والأزلي برشلونة، في الساعة الواحدة ظهرًا من يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري.



