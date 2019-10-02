دينا الشربيني لحضور حفل "كأس إينرجي للدراما": "ماقدرتش أحضر بسبب التصوير"
وجهت الفنانة دينا الشربيني، كلمة لحضور حفل توزيع جوائز النسخة الثالثة من مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، الاستفتاء الأضخم في مصر، عن الدراما الرمضانية بما يقارب الـ 2 مليون صوت، ووجهت دينا كلمتها في فيديو تم بثه خلال الحفل المقام حاليا في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، وبالشراكة مع شركة GV development للتطوير العقاري.
وقالت دينا: "بشكر ربنا وعايزة أشكر كأس إينرجي للدراما وأشكر الجمهور اللي صوت لي، أنا مبسوطة أوي بشكر إيناس الشواف وبقول لها ميرسي على تعبك معايا".
واعتذرت دينا عن عدم حضورها قائلة "أنا للأسف بصور ومتضايقة جدا إني مش معاكم النهاردة".
وكان الدكتور وليد مصطفى، رئبس مجلس إدارة "إينرجي مصر"، قد عبر عن اعتزازه بما وصلت إليه مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، مشددا على أن مصر دائما ما تنهض بعد أي كبوة "شيء مهم جدا نحافظ على بلدنا، على جيشننا على شرطتنا، البلد زي مذكورة في الـ 3 أديان السماوية، إحنا إيد واحدة تحت قيادة الرئيس.. الجيش.. والشرطة.. والشعب.. إحنا التآمر علينا من زمان، وجابهنا وهنجابه".
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