دينا الشربيني لحضور حفل "كأس إينرجي للدراما": "ماقدرتش أحضر بسبب التصوير"

وجهت الفنانة دينا الشربيني، كلمة لحضور حفل توزيع جوائز النسخة الثالثة من مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، الاستفتاء الأضخم في مصر، عن الدراما الرمضانية بما يقارب الـ 2 مليون صوت، ووجهت دينا كلمتها في فيديو تم بثه خلال الحفل المقام حاليا في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، وبالشراكة مع شركة GV development للتطوير العقاري.





وقالت دينا: "بشكر ربنا وعايزة أشكر كأس إينرجي للدراما وأشكر الجمهور اللي صوت لي، أنا مبسوطة أوي بشكر إيناس الشواف وبقول لها ميرسي على تعبك معايا".



