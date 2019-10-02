وكيل مجلس النواب يهاجم الحكومة بشدة: مش هنطبطب تاني (فيديو)

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن انعقاد دور البرلمان الخامس جاء بعد تعرض البلاد لدعوات نشر الفوضى، موضحا أنهم أصدروا نحو 600 قانون الفترة الماضي إلا أن بعض القوانين لم تمارس وتم نسف قيمتها من خلال اللائحة التنفيذية.





وأشار "وهدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن ما دار في جلسة اليوم يدور حول هموم المواطن المصري، مؤكدا أن المجلس يعبر عن كل مواطن مصري، حيث أن الأعضاء أتوا من كل مدينة ومحافظة داخل مصر.





وأكد أن بداية عمل مجلس النواب اليوم كانت قوية، وسيكون هناك استراتيجية جديدة لعمل البرلمان، خاصة وأن الحكومة تراخت الفترة الأخيرة في تقديم الخدمات، و"بدأت تشد حيلها على المواطن البسيط"، حيث أن النواب وجهوا رسائل قوية للحكومة لتؤدي دورها المنوط بها في خدمة المواطن.





ونوه وكيل مجلس النواب، بأنه لو استمر المجلس في عمله بنفس أداء اليوم سيحصل على رضا المواطن المصري، متمنيا أن تستجيب الحكومة للنواب الفترة القادمة بسرعة، مضيفا: "الوزير اللي مش هيواكب المرحلة، ويأدي واجبه مش هنطبطب عليه.. المرحلة تحتاج إلى أننا كلنا نجري ونشتغل".



