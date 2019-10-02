ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مورينيو: يكشف حقيقة تلقي عروض من أندية سعودية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:51 ص
Advertisements
مورينيو: يكشف حقيقة تلقي عروض من أندية سعودية
مورينيو
Advertisements
طباعة
السيد على
 
Advertisements
تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزي عن موقفه من توليه مهمة تدريبية في المملكة العربية السعودية. 


وقال جوزيه عبر تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "لم تأت لي عروض سابقًا من أندية سعودية، من ناحية الفكرة ليس لدي مانع، تلقيت في وقت سابق عرضا من الصين ورفضته لرغبتي في البقاء في أوروبا وتدريب أحد الأندية الكبيرة، فالأمور المالية ليست كل شيء".

وأكد مدرب ريال مدريد الأسبق: "سأعود إلى بلادي بعد تواجدي في السعودية، والتي يمكن أن أعود إليها حال تلقي عرض مناسب".

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء لقائه جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتحدث المستشار تركي آل الشيخ، عن الرياضة السعودية، أثناء تواجد جوزيه مورينيو، في المملكة العربية السعودية، معلقًا "الهلال فايز وموسم الرياض مولع والحياة حلوه الحمدالله الله لا يغير علينا".

وفاز فريق الهلال السعودي على السد القطري في الدوحة بنتيجة 4-1 ليقترب من نهائي البطولة القارية عندما يتجدد لقاء الفريقين 22 أكتوبر الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مورينيو تركي ال الشيخ
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status