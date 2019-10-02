مورينيو: يكشف حقيقة تلقي عروض من أندية سعودية

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزي عن موقفه من توليه مهمة تدريبية في المملكة العربية السعودية.









وقال جوزيه عبر تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "لم تأت لي عروض سابقًا من أندية سعودية، من ناحية الفكرة ليس لدي مانع، تلقيت في وقت سابق عرضا من الصين ورفضته لرغبتي في البقاء في أوروبا وتدريب أحد الأندية الكبيرة، فالأمور المالية ليست كل شيء".





وأكد مدرب ريال مدريد الأسبق: "سأعود إلى بلادي بعد تواجدي في السعودية، والتي يمكن أن أعود إليها حال تلقي عرض مناسب".





ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء لقائه جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وتحدث المستشار تركي آل الشيخ، عن الرياضة السعودية، أثناء تواجد جوزيه مورينيو، في المملكة العربية السعودية، معلقًا "الهلال فايز وموسم الرياض مولع والحياة حلوه الحمدالله الله لا يغير علينا".





وفاز فريق الهلال السعودي على السد القطري في الدوحة بنتيجة 4-1 ليقترب من نهائي البطولة القارية عندما يتجدد لقاء الفريقين 22 أكتوبر الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.