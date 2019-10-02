بايرن ميونيخ يحقق رقم قياسي بعد اكتساح توتنهام في الأبطال

حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزا كبيرا خارج ارضه أمام نظيره نادي توتنهام الإنجليزي بنتيجة 7 / 2 ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.





فوز بايرن ميونخ بسباعية هو الثاني بعد الفوز علي روما في الأولمبيكو عام 2014 ولم يخسر العملاق البافاري في آخر 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا خارج معلبه حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في ثلاثة مباريات.





وبعد فوز بايرن ميونيخ بهذه النتيجة استطاع الفريق البافاري تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة حيث فاز في أول مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حتي الآن بدور المجموعات.