ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بايرن ميونيخ يحقق رقم قياسي بعد اكتساح توتنهام في الأبطال

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:48 ص
Advertisements
بايرن ميونيخ يحقق رقم قياسي بعد اكتساح توتنهام في الأبطال
بايرن وتوتنهام
Advertisements
طباعة
علي ماهر حلمى
 
Advertisements
حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزا كبيرا خارج ارضه أمام نظيره نادي توتنهام الإنجليزي بنتيجة 7 / 2 ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن. 

 فوز بايرن ميونخ بسباعية هو الثاني بعد الفوز علي روما في الأولمبيكو عام 2014 ولم يخسر العملاق البافاري في آخر 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا  خارج معلبه حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في ثلاثة مباريات.

وبعد فوز بايرن ميونيخ بهذه النتيجة استطاع الفريق البافاري تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة حيث فاز في أول مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حتي الآن بدور المجموعات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status