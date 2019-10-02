كبير المحررين البرلمانيين يكشف مفاجأة: هناك نائبة مسجونة محتفظة بعضويتها (فيديو)
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:07 ص
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أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي محمود نفادي، كبير المحررين البرلمانيين، إنه كان يغطي أخبار البرلمان منذ 40 عامًا، وعاصر الكثير من القضايا والملفات والشخصيات بداخله.
وأضاف "نفادي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن جلسة البرلمان اليوم كانت قوية وصاخبة، وحملت الكثير من الآراء والقضايا، لافتًا إلى أن جلسة البرلمان اليوم كشفت الكثير من الانتقادات للحكومة والمحافظين على استجابتهم لمطالب النواب.
وأشار كبير المحررين البرلمانيين، إلى أن آداء أعضاء البرلمان اليوم كان مختلفًا عن الجلسات السابقة، منوهًا بأن مجلس النواب لم يمارس أي رقابة على الحكومة منذ بدايته حتى الآن باستثناء قضية القمح، وأن مجلس النواب الحالي في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمانات لم يناقش أي استجواب حتى الآن، كما أنه لا يوجد أي متابعة للبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة داخل مجلس النواب.
وتابع: "نفتقد وجود الكثير من الأساتذة في إعداد التشريعات داخل مجلس النواب"، لافتًا إلى أن النائب سحر الهواري رغم أنها مسجونة إلا أنها لا تزال تحتفظ بعضوية البرلمان، وأن النائب العام أرسل أكثر من 80 طلب لرفع الحصانة عن عدد من النواب، وتم رفضهم، بالرغم من أن النائب العام يمثل محامي الشعب.
وشدد على أنه يجب أن يكون انحياز البرلمان الأول والأخير للشعب المصري؛ لأن من ينحاز له الشعب، يقف بجانبه الشعب، متابعًا: "الشعب المصري ينحاز للرئيس السيسي ويقف بجانبه، لأنه ينحاز لهم منذ البداية".
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