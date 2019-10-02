ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد حسن يعلن عن حفلة جديدة له بالإسكندرية بـ "أوبرا سيد درويش"

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
Advertisements
محمد حسن يعلن عن حفلة جديدة له بالإسكندرية بـ أوبرا سيد درويش
محمد حسن
Advertisements
طباعة
نادين أحمد نجدي
 
Advertisements
أعلن الفنان محمد حسن، عن حفلة جديدة له بالإسكندرية في "أوبرا سيد درويش" وذلك من خلال صورة له عبر موقع التواصل الشخصي للصور والفيدوهات "إنستجرام" وايضاً على صفحته الرسمية بـ "فيس بوك".

وكتب محمد حسن، على الصورة "حفلتي يوم ٣ #الخميس الجاي في #الإسكندرية أوبرا #سيد_درويش الساعة ٨ مساءاً هستنى الحباااايب". 

فرح أهالي إسكندرية فرحاً شديداً وظهر ذلك من خلال تعليقهم على الخبر منهم من قال: "بالتوفيق يانجم والله العظيم اسكندريه هتنور بيك" واخر قال :"حبيبي الغالي انت كل حفلاتك تجنن منور ي ابواحلي ضحكه وياريت تغني  اغنيه اي دمعه حزن لا ياريت علشان خاطري" وعلق معجب آخر قائلاً " هتنور اسكندريه يا نجم" .

الجدير بالذكر، أن الحفلة الأخيرة لحسن حققت نجاحاً كبيراً، وهي كانت "بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء "، حضر عدد كبير من الجماهير، من جميع الأعمار  وتفاعلوا مع حسن، بالغناء والتصفيق والهتافات أيضاً، وعبر الجمهور عن سعادته عن طريق السوشيل ميديا، عندما قامو بنشر فيدوهات من الحفل وهم يتفاعلوا معه، قدم حسن باقة مختارة من زمن الفن الجميل، منها: بانوراما عبدالحليم حافظ، أما براوة، ٣ سلامات، على رمش عيونها، ومن الأعمال المعاصرة: يونس، قلبي عشقها، ٦ الصبح.

كانت آخر أعمال العندليب "فهذا كان لقبه عندما كان مشترك في أرب أيدول وذلك بسبب تقارب صوته من صوت ودفى وإحساس الفنان الراحل عبد الحليم حافظ" ألبوم سلامات ، وشارك فى ألبومه مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، منهم الملحن الكبير وليد سعد وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وأمير طعيمة ومدين وأحمد عبد السلام، ومحمد رحيم، وبلال سرور، ومحمد آياتى، ومحمد حمزة، وكريم عبد الوهاب، وعمرو يحيى وتامر عاشور.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا محمد حسن فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار محمد حسن أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status