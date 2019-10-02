محمد حسن يعلن عن حفلة جديدة له بالإسكندرية بـ "أوبرا سيد درويش"

أعلن الفنان محمد حسن، عن حفلة جديدة له بالإسكندرية في "أوبرا سيد درويش" وذلك من خلال صورة له عبر موقع التواصل الشخصي للصور والفيدوهات "إنستجرام" وايضاً على صفحته الرسمية بـ "فيس بوك".





وكتب محمد حسن، على الصورة "حفلتي يوم ٣ #الخميس الجاي في #الإسكندرية أوبرا #سيد_درويش الساعة ٨ مساءاً هستنى الحباااايب".





فرح أهالي إسكندرية فرحاً شديداً وظهر ذلك من خلال تعليقهم على الخبر منهم من قال: "بالتوفيق يانجم والله العظيم اسكندريه هتنور بيك" واخر قال :"حبيبي الغالي انت كل حفلاتك تجنن منور ي ابواحلي ضحكه وياريت تغني اغنيه اي دمعه حزن لا ياريت علشان خاطري" وعلق معجب آخر قائلاً " هتنور اسكندريه يا نجم" .





الجدير بالذكر، أن الحفلة الأخيرة لحسن حققت نجاحاً كبيراً، وهي كانت "بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء "، حضر عدد كبير من الجماهير، من جميع الأعمار وتفاعلوا مع حسن، بالغناء والتصفيق والهتافات أيضاً، وعبر الجمهور عن سعادته عن طريق السوشيل ميديا، عندما قامو بنشر فيدوهات من الحفل وهم يتفاعلوا معه، قدم حسن باقة مختارة من زمن الفن الجميل، منها: بانوراما عبدالحليم حافظ، أما براوة، ٣ سلامات، على رمش عيونها، ومن الأعمال المعاصرة: يونس، قلبي عشقها، ٦ الصبح.





كانت آخر أعمال العندليب "فهذا كان لقبه عندما كان مشترك في أرب أيدول وذلك بسبب تقارب صوته من صوت ودفى وإحساس الفنان الراحل عبد الحليم حافظ" ألبوم سلامات ، وشارك فى ألبومه مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، منهم الملحن الكبير وليد سعد وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وأمير طعيمة ومدين وأحمد عبد السلام، ومحمد رحيم، وبلال سرور، ومحمد آياتى، ومحمد حمزة، وكريم عبد الوهاب، وعمرو يحيى وتامر عاشور.