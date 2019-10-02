القيعي عن دعم تركي آل الشيخ للخطيب: "تصرف نبيل"

تحدث مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عدلي القيعي، على تغريدة تركي آل الشيخ، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التي دعم فيها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، في أزمته مع رئيس الزمالك.





ودعم تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التغريدات، رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بعد واقعة تطاول رئيس الزمالك عليه، مؤكدًا أنه لا يقبل تعرضه للإهانة رغم الخلاف.





ودون آل شيخ عبر حسابه الرسمي: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق".





وأكد آل الشيخ: "أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".





وصرح عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "الماتش"، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامي هاني حتحوت، إنها لفتة طيبة منه ويستحق الشكر عليها رغم كل شيء.



