قبل كلاسيكو بوكا جونيورز وريفر بليت.. رسام مصري يبدع على طريقته الخاصة (صور)

في ظل ممارسته لهوايته التي حولها إلى مصدر رزق له، فاجئ محمد جمعة، خريج جامعة أداب حضارة أوروبية، جامعة عين شمس، عشاق كلاسيكو الرعب بين بوكا جونيورز وريفر بليت، التي تجمع بينهما في تمام الثانية والنصف فجر اليوم، ضمن إطار ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الليبرتادوريس.





وبدأ محمد حديثه لـ"الفجر الرياضي" قائلاً: "قام صاحب أحد المقاهي الجديدة بطلب رسم جرافيتي للاعبي البوكا جونيورز، لذلك قمت بإختيار هذا الثلاثي نظرًا لخطفهم أنظار جميع المشاهدين في مختلف اللقطات والأهداف، وذلك من خلال متابعتي الدائمة لهم".



