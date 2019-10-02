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السيد: خطأ اتحاد الكرة بعدم التصويت لصلاح مقصود

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:34 ص
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السيد: خطأ اتحاد الكرة بعدم التصويت لصلاح مقصود
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح ضياء السيد نجم الأهلي السابق بأن عدم تصويت اتحاد الكرة لمحمد صلاح نجم ليفربول قي جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام مقصود.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"وصول المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو سيعوض إخفاق المنتخب الأول في أمم أفريقيا".

وأضاف :"من الأفضل عدم إثارة موضوع الكبتنه في المؤتمر الصحفي للمنتخب حتى لا نخلق العديد من المشاكل لأنه من الواضح أنه من أجل ترضية محمد صلاح بسبب عدم تصويت اتحاد الكرة له في جائزة أفضل لاعب في العالم".

واختتم السيد تصريحاته قائلاً :"خطا اتحاد الكرة في عدم التصويت لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم مقصود".

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم «ذا بيست» لعام 2019، التي شهدت تتويج ميسي، وجاء المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع.

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