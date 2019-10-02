شاهد.. إعلامي شهير يتقمص دور سائق تاكسي ليعرف رأي المواطنين في حال البلد
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
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هدى عبدالرازق
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خاض الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، تجربة جديدة حيث تقمص دور سائق تاكسي، وتجول في عدد من شوارع القاهرة ليستطلع رأي المواطنين في وضع الدولة.
وقال أحد المواطنين، إنه يعمل في مجال السياحة، ويشعر بالجهد الذي يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدولة، مضيفا: "لكن البعض مش فاهم"، لافتا إلى أنه يغسل كلى 3 مرات أسبوعيا، وكان يغسل في مركز خاص، ولكنه تواصل مع مكتب شكاوى مجلس االوزراء، وأحد الموظفين تابع معه حتى أصبح يغسل كلى في مركز حكومي ومجانا، ويحصل على خدمة، محملا الموظفين القائمون على تقديم الخدمات للمواطن سبب "البوظان".
وأضاف مواطن سوداني مقيم في مصر، أن الحكومة المصرية تقدم عدة خدمات للمواطن بسعر رخيص وقليل جدا، وتتجه إلى الخدمات الخاصة، وتدفع مقابل مالي كبير.
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