ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. إعلامي شهير يتقمص دور سائق تاكسي ليعرف رأي المواطنين في حال البلد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
Advertisements
شاهد.. إعلامي شهير يتقمص دور سائق تاكسي ليعرف رأي المواطنين في حال البلد
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
خاض الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، تجربة جديدة حيث تقمص دور سائق تاكسي، وتجول في عدد من شوارع القاهرة ليستطلع رأي المواطنين في وضع الدولة.

وقال أحد المواطنين، إنه يعمل في مجال السياحة، ويشعر بالجهد الذي يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدولة، مضيفا: "لكن البعض مش فاهم"، لافتا إلى أنه يغسل كلى 3 مرات أسبوعيا، وكان يغسل في مركز خاص، ولكنه تواصل مع مكتب شكاوى مجلس االوزراء، وأحد الموظفين تابع معه حتى أصبح يغسل كلى في مركز حكومي ومجانا، ويحصل على خدمة، محملا الموظفين القائمون على تقديم الخدمات للمواطن سبب "البوظان".

وأضاف مواطن سوداني مقيم في مصر، أن الحكومة المصرية تقدم عدة خدمات للمواطن بسعر رخيص وقليل جدا، وتتجه إلى الخدمات الخاصة، وتدفع مقابل مالي كبير.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: شريف عامر سائ تاكسي حال البلد أخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status