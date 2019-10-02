"إكسترا نيوز" تذيع تسريبا صوتيا يفضح تآمر تركيا على دولة عربية (فيديو)
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
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أمنية فوزي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، تسريبًا صوتيًا جديدًا لقيادات الجماعة الإرهابية في تركيا، والذي يكشف تآمر قادة تركيا على سوريا.
حيث قال هاكان فيدان، رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية 2013، خلال التسريب الصوتي: "أرسلنا نحو 2000 شاحنة، إذا نفذت عمليًا فيجب أن يوقع وزير الدفاع على الفور".
في حين قال فريدون سيليرلي أوغلو، كبير مستشاري وزير الخارجية 2013، خلال التسجيل الصوتي: "يجب أن يعطي رئيس الوزراء تعليمات واضحة بشأن هذا".
وقال أحمد داوود أغلو، وزير الخارجية 2013، لـ هاكان فيدان، رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية 2013: "كان، إذا أرسلنا الدبابات إلى هناك، فناذا ستكون عواقب هذا؟"، متابعًا: "بدون أي تنسيق، لا بد أن ننتهز فرصتنا من حيث ميزان القوى".
ومن جانبه قال ياشار جولار، الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة 2013: "لهذا نريد أن نحصل على تنسيق الاستخبارات التركية"، مستكملًا: "هذا لا يمكن يحدث بوجود أشخاص مسلحين، ونحن نركض من البداية من أجل الحصول على الاستخبارات التركية"، مستكملًا: "سيدي الوزير يعني لا شيء يدعو إلى القلق هذه الليلة، لا يوجد شيء لهذه الليلة ولا لبعدها، ولكن على المدى الطويل سيوجد عمل علينا إنهاؤه، الآن سأتطرق إلى هذا، الآن نحن الأربعة من يعرف هذا".
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