"إكسترا نيوز" تذيع تسريبا صوتيا يفضح تآمر تركيا على دولة عربية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، تسريبًا صوتيًا جديدًا لقيادات الجماعة الإرهابية في تركيا، والذي يكشف تآمر قادة تركيا على سوريا.





حيث قال هاكان فيدان، رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية 2013، خلال التسريب الصوتي: "أرسلنا نحو 2000 شاحنة، إذا نفذت عمليًا فيجب أن يوقع وزير الدفاع على الفور".





في حين قال فريدون سيليرلي أوغلو، كبير مستشاري وزير الخارجية 2013، خلال التسجيل الصوتي: "يجب أن يعطي رئيس الوزراء تعليمات واضحة بشأن هذا".





وقال أحمد داوود أغلو، وزير الخارجية 2013، لـ هاكان فيدان، رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية 2013: "كان، إذا أرسلنا الدبابات إلى هناك، فناذا ستكون عواقب هذا؟"، متابعًا: "بدون أي تنسيق، لا بد أن ننتهز فرصتنا من حيث ميزان القوى".



