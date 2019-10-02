تعرف على تفاصيل التأشيرة السياحية السعودية الجديدة.. وموقف مصر (فيديو)
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
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داليا الحسين
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علق أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لغرفة السياحة على إعلان المملكة العربية السعودية فتح باب التأشيرة السياحية لمواطني 49 دولة قائلًا: "المملكة تغير أنظمتها بالكامل لتصبح دولة من الدول االجاذبة للسياحة"، مشيرا إلى أن رؤية السعودية 2030 تستهدف ما يقرب من 30 مليون زائر متنوع سواء كان عمرة أو سياحة أو زيارة.
وأضاف ” شيحة” من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” هنا العاصمة” المذاع على قناة ”cbc” اليوم الثلاثاء، أن تأشيرة العمرة يمكن الحصول عليها إلكترونيًا من داخل الدولة المصرية عبر شركات السياحة، مع إمكانية زيارة مدن أخرى غير مكة والمدينة.
ولفت عضو اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن السعودية فتحت أبوابها للتأشيرة السياحية لأول مرة لـ49 دولة إلكترونيًا عن طريق الإنترنت، ولكن مصر ليست من ضمن هذه الدول ولكن يمكن لبلادنا الحصول على هذه التأشيرة وفقا لإجراءات محددة؛ بحيث تقدم للقنصلية السعودية في مصر وتقدم مستندات محددة مثل التأشيرات الأوروبية.
وأوضح أنه يجب أن يكون للمتقدم رصيد بنكي وحجز بالفندق وكذلك تذاكر الطيران ذهاب وعودة، وأنه من الممكن لصاحب تلك التأشيرة أن يقوم بالعمرة إذا رغب في ذلك، لافتا إلى أن هذا القرار جاء من أجل تشجيع السياحة بالسعودية، وأن تلك التأشيرة يتم منحها وفق شروط منها ألا يقل سن المتقدم لتلك التأشيرة عن 18 عامًا.
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