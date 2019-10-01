فضل الله: موقف الزمالك سليم أمام بطل السنغال
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:57 م
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ريهام عبد المحسن
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أكد د. محمد فضل الله مستشار الهيئة العامة للرياضة بالإمارات صحة موقف الزمالك في مواجهة جينيراسيون السنغالي.
وقال فضل الله في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"موقف الزمالك سليم بنسبة 100% والخطأ حدث من جانب الاتحاد الأفريقي الذي كان يجب عليه تبليغ الفريق السنغالي بتغيير مكان المباراة".
وأضاف :"الاتحاد الأفريقي يشترط إقامة المباريات بجماهير والمباريات التي يخوضها الزمالك في الدوري في القاهرة بدون جماهير وهذه كانت هي المشكلة".
وتابع :"الاتحاد الأفريقي هو من يملك قرار الموافقة على نقل المباراة مما يؤكد صحة موقف الزمالك".
وأردف قائلا :"هناك تخبط كبير داخل الاتحاد الأفريقي والدليل ما حدث في نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي بين الوداد المغربي والترحي التونسي".
واختتم فضل الله تصريحاته قائلاً :"الاتحاد الأفريقي لا يستطيع إثبات أن الزمالك مهزوم في هذه المباراة ولو أصدر قرار بإعادة المباراة فمن حق الزمالك الاعتراض وعدم خوضها مثل ما حدث في نهائي أفريقيا الموسم الماضي بين الترجي والوداد".
وقال فضل الله في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"موقف الزمالك سليم بنسبة 100% والخطأ حدث من جانب الاتحاد الأفريقي الذي كان يجب عليه تبليغ الفريق السنغالي بتغيير مكان المباراة".
وأضاف :"الاتحاد الأفريقي يشترط إقامة المباريات بجماهير والمباريات التي يخوضها الزمالك في الدوري في القاهرة بدون جماهير وهذه كانت هي المشكلة".
وتابع :"الاتحاد الأفريقي هو من يملك قرار الموافقة على نقل المباراة مما يؤكد صحة موقف الزمالك".
وأردف قائلا :"هناك تخبط كبير داخل الاتحاد الأفريقي والدليل ما حدث في نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي بين الوداد المغربي والترحي التونسي".
واختتم فضل الله تصريحاته قائلاً :"الاتحاد الأفريقي لا يستطيع إثبات أن الزمالك مهزوم في هذه المباراة ولو أصدر قرار بإعادة المباراة فمن حق الزمالك الاعتراض وعدم خوضها مثل ما حدث في نهائي أفريقيا الموسم الماضي بين الترجي والوداد".
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