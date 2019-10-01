مدافع دمنهور يتقدم بإعتذار لمجلس الإدارة

Advertisements





تقدم أحمد درة مدافع فريق دمنهور بإعتذار لمجلس إدارة فريقه، ولجماهير دمنهور وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" كتب فيها أتقدم بالإعتذار لإدارة نادي دمنهور عن سوء التفاهم بيني وبين الإدارة خلال الفترة الماضية ولجمهور النادي بعد موسم جيد نجحنا في التواجد ضمن فرق المنافسة علي الصعود وأتمني من الجميع وجماهير دمنهور الوقوف خلف الفريق والجهاز الفني من أجل تحقيق النادي هدفه.



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألعاب دمنهور الإستعداد للموسم المقبل من دوري القسم الثاني .



ويتواجد فريق دمنهور بالمجموعة الثالثة، والتي تضم فرق الرجاء، والحمام، وابو قير، والمنصورة، والأوليمبي، وغزل المحلة، وبيلا، ودكرنس، والبلدية، وفاركو، والأوليمبي، والمنصورة.



وبدأ الفريق الدمنهوري الموسم الجديد بجهاز فني جديد مكون من أحمد ساري مديرًا فنيًا، وعلاء المني مدربا عاما وكمال فريد مدربا وأحمد النعناعي مدربا ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي



وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 14صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، ، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمر صبحي حارس مرمي السكة الحديد، ،وزيدان إسماعيل مدافع الإعلاميين بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي، والسيد سويلم مدافع منتخب السويس.