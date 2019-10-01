تركي آل الشيخ يحتفل بفوز الهلال على السد في حضور مورينيو (فيديو)
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:51 م
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محمد علي
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نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي آلميريا الإسباني، فيديو يجمعه مع مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، جوزيه مورينيو، والذي يتواجد في المملكة العربية السعودية من أجل إلقاء محاضرة فنية للمدربين السعوديين في مدينة جدة بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل.
وأكد تركي آل الشيخ خلال حديثه حول الفيديو، أنه سعيد للغاية بتواجد جوزيه مورينيو في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى كون تواجد مورينيو وإلقاء محاضرات للمدربين السعوديين سوف يزيد من عملية تطور المدربين في المملكة.
وعلق فيديو آل الشيخ على الفيديو الذي جمعه مع مورينيو وقال: "الهلال فايز وموسم الرياض مولع والحياة حلوه الحمدالله الله لا يغير علينا".
يذكر أن نادي الهلال السعودي قد حقق إنتصار كبير اليوم على حساب نادي السد القطري بنتيجة 4-1، وذلك في إطار مباريات الذهاب في دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
الهلال فايز وموسم الرياض مولع والحياة حلوه الحمدالله الله لا يغير علينا 🔥🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/onVu1kRdwV— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) ١ أكتوبر ٢٠١٩
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