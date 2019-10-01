ثنائي مياه البحيرة على رادار أندية الدوري الممتاز

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دخل ثنائي الفريق الأول لنادي مياه البحيرة، زياد الفضلي صانع الألعاب وعمرو جمعة المهاجم بقوة دائرة اهتمام مسئولى أندية الإسماعيلي وأنبي ودجلة تمهيدا لضمهمت خلال الفترة المقبلة.



وتأتي المفاوضات مع الثنائي مواليد 1999 من جانب الأندية الثالثة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين مع محمد صديق المشرف العام علي الكرة بالفريق البحراوي، من أجل الحصول علي خدماتهم خلال الفترة المقبلة بعد أن أبدي مسئولي الأندية أعجابهم بالقدرات البدنية والفنية العالية لثنائي وتألقهم مع الفريق الأول لمياه البحيرة جعلهم محط أنظار العديد من أندية الدوري الممتاز .



وأكد محمد صديق نائب رئيس مياه البحيرة والمشرف العام علي الفريق الأول في تصريحات خاصة، أنه بالفعل هناك مفاوضات جادة تجرى معه من جانب أحد وكلاء اللاعبين للحصول علي خدمات الثنائي وأنه ومعه باقي أعضاء مجلس الأدارة يبحثون أفضل العروض للموافقة علي رحيل هذا الثنائي المتميز لتحقيق الإستفادة المادية.



وسبق لمسئولو مياه البحيرة الموافقة على إنتقال الثنائي كرم النقيب وأحمد السيد للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات في الموسم الماضي .



ويستعد الفريق الأول لنادي مياه البحيرة بقوة للموسم الكروي الجديد، بعد أن ضم مجموعة من الصفقات المميزة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية



الجدير بالذكر أن مياه البحيرة سوف يشارك ضمن منافسات دوري القسم الثالث بعد قرار إتحاد الكرة الحالي با إلغاء صعود أندية الترقي بالموسم المنقضي ويشارك الفريق البحراوي بمجموعة بحرى وإسكندرية بالموسم الجديد.



