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حالة الطقس اليوم الأربعاء 2/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 2/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 2/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار على أقصى السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة22 32
شبين الكوم22 31
طنطا23 31
دمنهور23 30
الإسكندرية24 30
بلطيم22 29
مطروح20 30
السلوم2031
سيوة1933
بورسعيد24 30
دمياط24 29
الزقازيق23 32
الإسماعيلية20 32
السويس22 32
العريش20 30
رفح2029
رأس سدر2229
نخل1631
نويبع2632
طابا2130
كاترين1528
الطور2531
شرم الشيخ26 34
الغردقة24 33
مرسى علم26 32
الفيوم22 33
بني سويف21 33
المنيا20 34
أسيوط20 35
سوهاج21 35
قنا22 36
الأقصر24 38
أسوان24 39
أبو سمبل2339
الوادي الجديد2436
شلاتين2534
أبو رماد2534
حلايب2633
رأس حدربة2633

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة28 38
المدينة المنورة28 40
الرياض28 41
المنامة32 39
أبوظبي30 41
الدوحة31 40
الكويت26 42
دمشق17 33
بيروت24 28
عمان15 30
القدس16 27
غزة20 29
بغداد24 42
مسقط30 34
صنعاء12 24
الخرطوم26 34
طرابلس22 31
تونس19 30
الجزائر17 25
الرباط13 25
نواكشوط17 40

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1329
كوالالمبور2332
طوكيو2227
أثينا1828
روما1525
باريس0416
مدريد1025
برلين0712
لندن0513
مونتريال0313
موسكو1114
نيويورك1532
واشنطن2335

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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