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مطار القاهرة يستعد لاستقبال أكبر طائرة ركاب في العالم اليوم (فيديو)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:51 ص
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مطار القاهرة يستعد لاستقبال أكبر طائرة ركاب في العالم اليوم (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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قال كابتن طيار هاني جلال، كبير طياري مصر للطيران سابقا، إن مطار القااهرة سيستقبل غدًا أكبر طائرة لنقل الركاب في قطاع الطيران المدني على مستوى العالم، وهى من طراز "إيرباص 380" حيث أنها تستوعب عدد ركاب يصل إلى 850 راكب

وأشار "جلال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن عدد الركاب ليس التميز الوحيد للطائرة، بل أنها قدمت معايير جديدة في صناعة طائرات القطاع المدني، كما أنها تقدم خدمات للركااب لم تحدث من قبل.

وأضاف أن الطائرة صديقة للبيئة، وانبعاثات الغازات منها أقل من أي طائرة أخرى حيث أنها أول طائرة تعمل بالغاز المسال بنسبة 40%، ومحركات الطائرة تعطي أقوى أكثر من أي طائرة موجودة حاليا بنسبة 30%، موضحا أن ارتفاع الطائرة يصل إلى 24 متر.

وأضاف كبير طياري مصر للطيران، أن دولة الإمارت تمتلك نحو 100 طائرة من هذا النوع، مؤكدا أن الطيران من آمن وسائل المواصلات على مستوى العالم.

ويستقبل مطار القاهرة أكبر طائرة للركاب في القطاع المدني على مستوى العالم، وتتكون الطائرة من طابقين، وتعمل على 4 محركات نفاثة، وهى مملوكة للشركة الإماراتية للإمارات، وهناك استعداادات تجرى في مطار القاهرة لاستقبال الطائرة بمصر.
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