يوفنتوس ينافس برشلونة على التعاقد مع نجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يسعى بقوة لتدعيم صفوف الخط الأمامي للفريق منذ عدة مواسم، من أجل مقارعة كبار الأندية الأوروبية، وتحقيق لقب دوري الأبطال الغائب.





وبحسب ما ذكرته التقارير البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي، قد وضع اسم الجناح الدولي البرازيلي ويليان بورجوس، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتبول لندن" الإنجليزية، فإن مسؤولو نادي تشيلسي قد قرروا رسميًا، عدم تقديم أي عروض لتجديد عقد اللاعب البرازيلي ويليان، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2020.





وفي سياق متصل، فقد أكدت تقارير صحفية إيطالية عديدة، أن نادي يوفنتوس قرر الدخول في منافسة مع نظيره نادي برشلونة الإسباني، من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي الكبير ويليان، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



