البورصة الأمريكية تتراجع بشكل قوي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

هبطت البورصة الأمريكية بشكل قوي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، أول تعاملات الربع الأخير، ليتخلي "داو جونز" عن مكاسبه التي وصلت إلى 100 نقطة في بداية التعاملات بقيادة قطاع البنوك، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 10 سنوات مما يثير مخاوف تباطؤ النمو.





وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي وتسببه في قوة الدولار بعد الكشف عن بيانات التصنيع.





ويترقب المستثمرون الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي شهدت تطورات في الفترة الأخيرة مع تقارير بشأن اعتزام واشنطن شطب الشركات الصينية من البورصة الأمريكية وهو ما نفاه البيت الأبيض.





وذكر تقرير صحفي اليوم أن الصين قامت بشراء مليون طن من فول الصويا الأمريكي وذلك قبل المحادثات التجارية المقرر عقدها 10 أكتوبر المقبل.





وعند ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.3 بالمائة ليصل إلى 26573 نقطة، فاقداً 343 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 2940 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.1 بالمائة مسجلاً 7908 نقطة.





وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 99.120.



