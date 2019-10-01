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ريال مدريد يحقق رقما سلبيا تاريخي لأول مرة في دوري الأبطال 

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:34 م
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ريال مدريد يحقق رقما سلبيا تاريخي لأول مرة في دوري الأبطال 
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محمد علي
 
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قالت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن نادي ريال مدريد قد حقق رقم سلبي غير مسبوق في تاريخ النادي الملكي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تعادل الفريق مساء اليوم مع نادي كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل فريق في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات.

وذكرت الشبكة العالمية، أن ريال مدريد بدأ موسم دوري أبطال أوروبا دون الفوز بأي من مباراتيه الأولين في البطولة وذلك لأول مرة في التاريخ، حيث خسر الفريق في أول مباراة في البطولة في نسختها الحالية أمام نادي باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء، وبعد ذلك تعادل نادي كلوب بروج في لقاء الجولة الثانية بهدفين لكل فريق.

وعلى مبدا أن المصائب لا تأتي فرادى، فقد تعرض نادي ريال مدريد لصدمة جديدة، وذلك بعدما إرتفاع عدد اللاعبين المصابين في الفريق إلى 7 لاعبين، وذلك عقب تعرض الثنائي تيبو كورتوا حارس مرمى الريال، وكذلك المدافع ناتشو لإصابات خلال مباراة الفريق أمام كلوب بروج الأخيرة.

وكشفت التقارير الإعلامية، أن الثنائي كورتوا وناتشو سوف يقوموا بعمل فحوصات طبية وأشعة من أجل تحديد مدة غياب الثنائي عن المشاركة في المباريات في الفترة المقبلة
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