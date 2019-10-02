السيطرة على حريق بالسنترال السياحي في الغردقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة من السيطرة على حريق نشب في مبنى السنترال السياحي بالغردقة، مساء الثلاثاء، دون إصابات.





وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق في مبنى السنترال السياحي الكائن في شارع الشيراتون بالغردقة، ودفعت قوات الحماية المدنية فور إخطارها بعدد من سيارات الإطفاء، وسيارتي إسعاف وتمكنت من السيطرة على الحريق.





وأكدت المعاينة المبدئية، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وجار تحديد قيمة الخسائر المادية ومعرفة أسباب الحريق.





فيما أكد مرفق إسعاف البحر الأحمر، أنه لم يتلقى خلال تواجد سيارات الإسعاف بموقع الحريق اي بلاغات بإصابات للأشخاص.





تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





كان نشب حريق ضخم بالسنترال السياحى، بطريق الشيرتون، بمدينة الغردقة، مما أدى إلى ارتفاع النيران والأدخنة بالمنطقة، دون معرفة الأسباب، وتم اخطار غرفة الحماية المدنية بالحريق.





كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمدينة الغردقة، بلاغًا من أهالى منطقة السنترال السياحى بطريق الشيرتون، يفيد اشتعال النيران أعلى السنترال السياحى، مما أدى لارتفاع الأدخنة، والنيران، مما أدت إلى إثاره الرعب فى المقيمين بالعمارات السكنية القريبة من الحريق.





على الفور قامت غرفة عمليات نجدة الغردقة بإخطار غرفة عمليات الحماية المدنية التى قامت بالانتقال للواقعة بعد تجهيز سيارات الإطفاء، وجارى السيطرة على الحريق.



