ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السيطرة على حريق بالسنترال السياحي في الغردقة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:47 ص
Advertisements
السيطرة على حريق بالسنترال السياحي في الغردقة
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة من السيطرة على حريق نشب في مبنى السنترال السياحي بالغردقة، مساء الثلاثاء، دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق في مبنى السنترال السياحي الكائن في شارع الشيراتون بالغردقة، ودفعت قوات الحماية المدنية فور إخطارها بعدد من سيارات الإطفاء، وسيارتي إسعاف وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأكدت المعاينة المبدئية، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وجار تحديد قيمة الخسائر المادية ومعرفة أسباب الحريق.

فيما أكد مرفق إسعاف البحر الأحمر، أنه لم يتلقى خلال تواجد سيارات الإسعاف بموقع الحريق اي بلاغات بإصابات للأشخاص. 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان نشب حريق ضخم بالسنترال السياحى، بطريق الشيرتون، بمدينة الغردقة، مما أدى إلى ارتفاع النيران والأدخنة بالمنطقة، دون معرفة الأسباب، وتم اخطار غرفة الحماية المدنية بالحريق.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمدينة الغردقة، بلاغًا من أهالى منطقة السنترال السياحى بطريق الشيرتون، يفيد اشتعال النيران أعلى السنترال السياحى، مما أدى لارتفاع الأدخنة، والنيران، مما أدت إلى إثاره الرعب فى المقيمين بالعمارات السكنية القريبة من الحريق.

على الفور قامت غرفة عمليات نجدة الغردقة بإخطار غرفة عمليات الحماية المدنية التى قامت بالانتقال للواقعة بعد تجهيز سيارات الإطفاء، وجارى السيطرة على الحريق.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: حوادث حرائق الغردقة البحر الأحمر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status