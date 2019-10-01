غرف المنشآت الفندقية يمنع عرض قناة الجزيرة بالفنادق
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:15 م
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وكالات
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أصدر مجلس الوزراء المصري، تعليمات لكافة الفنادق بمنع عرض قناة الجزيرة على شاشات التليفزيون بالغرف الفندقية.
وجاء قرار منع عرض قناة الجزيرة في الفنادق،
بناء على توصيات مجلس الوزراء، وذلك بسبب موقفها المعادي لسياسات النظام المصري والدولة
المصرية.
وبحسب خطاب صادر من غرف المنشآت الفندقية لجميع الفنادق، يحمل رقم 28 لعام 2019، جاء في نصه:
"أتشرف بإفادة سيادتكم بأنه ورد للغرفة خطاب بتاريح 8/8/2019، برقم (1313) من السيدة الأستاذة يمنى البحار معاون الوزير والمشرف على المكتب الفني لمعالي وزيرة السياحة، والمتضمن أنه ورد لمعالي الوزيرة خطاب من السيد أمين عام مجلس الوزراء، بشأن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم (50) بتاريخ 24/7/2019، والتي من بينها اتخاذ اللازم نحو التنبيه على الفنادق العاملة في مصر “بعدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التلفزيون الخاص بها".
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