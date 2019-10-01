نداء شرارة تنهي فقرتها الغنائية بديو غنائي مع رنا سماحة في حفل دار الأوبرا
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:19 م
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نور طلعت - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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انهت المطربة الأردنية نداء شرارة، منذ قليل فقرتها الغنائية بحفل دار الأوبرا علي أنغام أغنية رنا سماحة تراب حيث غنتها معها.
وقدمت نداء في الحفل عدد كبير من الأغاني وسط تفاعل جميع الحاضرين.
كما قدمت رنا، في فقرتها الغنائية بالحفل عدد كبير من الأغاني وسط جميع الحاضرين
واعربت المطربة رنا سماحه سعيدة بسعادتها بتقديم حفل غنائى في دار الأوبرا
وحرص على حضور الحفل الملحن مدين،و المطرب محمد سراج، والشاعر أحمد حسن راؤول والمذيع خليل.
وقد سافرت المطربة الشابة رنا سماحة منذ شهرا، إلى لبنان لتصوير أغنياتها "أميرة الحب" بعد أن انتهت من تسجيلها في اسطنبول، ومن المقرر الانتهاء من تصوير الأغنية وعمليات المونتاج والمكساج منتصف سبتمبر المقبل، بعدما استقرت على طرحها عبر قناتها الخاصة بموقع اليوتيوب فى بداية شهر أكتوبر المقبل.
أغنية "أميرة الحب" من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع سوات ايدوجان، الفيديو كليب سيكون من إخراج اللبناني عادل سرحان.
يذكر ان رنا سماحة طرحت مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أحدث أغانيها "ها هانت" باللهجة المغربية، على طريقة الفيديو كليب، كما طرحت أغنية باللهجة الخليجية بعنوان "فيني وجع".
وتستعد أيضا مسلسل "كتف قانوني"،وهو بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إخراج عادل الأعصر.
وقدمت نداء في الحفل عدد كبير من الأغاني وسط تفاعل جميع الحاضرين.
كما قدمت رنا، في فقرتها الغنائية بالحفل عدد كبير من الأغاني وسط جميع الحاضرين
واعربت المطربة رنا سماحه سعيدة بسعادتها بتقديم حفل غنائى في دار الأوبرا
وحرص على حضور الحفل الملحن مدين،و المطرب محمد سراج، والشاعر أحمد حسن راؤول والمذيع خليل.
وقد سافرت المطربة الشابة رنا سماحة منذ شهرا، إلى لبنان لتصوير أغنياتها "أميرة الحب" بعد أن انتهت من تسجيلها في اسطنبول، ومن المقرر الانتهاء من تصوير الأغنية وعمليات المونتاج والمكساج منتصف سبتمبر المقبل، بعدما استقرت على طرحها عبر قناتها الخاصة بموقع اليوتيوب فى بداية شهر أكتوبر المقبل.
أغنية "أميرة الحب" من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع سوات ايدوجان، الفيديو كليب سيكون من إخراج اللبناني عادل سرحان.
يذكر ان رنا سماحة طرحت مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أحدث أغانيها "ها هانت" باللهجة المغربية، على طريقة الفيديو كليب، كما طرحت أغنية باللهجة الخليجية بعنوان "فيني وجع".
وتستعد أيضا مسلسل "كتف قانوني"،وهو بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إخراج عادل الأعصر.
وحرصت رنا سماحة قد حضور على حفل الفنانة الأردنية نداء شرارة الذي أقيم بساقية الصاوى منذ أيام قليلة،حيث قامت بالصعود على المسرح ومشاركة الغناء مع نداء شرارة.
حيث نشرت جزءا من الحفل لحظة صعودها وغنائها على المسرح مع نداء شرارة، وقامت بالتعليق على الفيديو قائلة "لما يكون عندك صاحبة جميلة وقلبها جميل وصوتها حلو ومكسره الدنيا.. حبيت أغنيتي بصوتك القمر ده ومبروك يا حبيبة قلبي.. بس انا كنت مكسوفه اوى مش عارفه ليه".
ويذكر أن رنا قد درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، قامت بالمشاركة في برنامج ستار أكاديمي الموسم التاسع،طرحت العديد من الأغانى، كانت أول أغنية لها "غلطت من الأول"، وتعمل حاليًا كمذيعة في راديو 9090 مع الشاعر أحمد حسن راؤول، مينا عطا.
حيث نشرت جزءا من الحفل لحظة صعودها وغنائها على المسرح مع نداء شرارة، وقامت بالتعليق على الفيديو قائلة "لما يكون عندك صاحبة جميلة وقلبها جميل وصوتها حلو ومكسره الدنيا.. حبيت أغنيتي بصوتك القمر ده ومبروك يا حبيبة قلبي.. بس انا كنت مكسوفه اوى مش عارفه ليه".
ويذكر أن رنا قد درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، قامت بالمشاركة في برنامج ستار أكاديمي الموسم التاسع،طرحت العديد من الأغانى، كانت أول أغنية لها "غلطت من الأول"، وتعمل حاليًا كمذيعة في راديو 9090 مع الشاعر أحمد حسن راؤول، مينا عطا.
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