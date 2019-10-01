التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإنتاج الحربي





ويدخل الأهلي مباراة اليوم بمعنويات عالية عقب الفوز في المباراة السابقة على كانو سبورت الغيني برباعية نظيفة والتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويسعى الفريق الأحمر لمواصلة سلسلة انتصاراته مع المدرب السويسري رينيه فايلر بعدما حقق 4 انتصارات متتالية على كلا من كانو سبورت ذهابًا وإيابًا في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعلى الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، وعلى سموحة بهدف نظيف في بداية مشواره ببطولة الدوري الممتاز.



ويخوض الأهلي لقاء اليوم بقائمة تضم 21 لاعبًا حيث من المقرر أن يستبعد فايلر 3 لاعبين قبل المباراة، وعقب المحاضرة الأخيرة في فندق الإقامة وقبل التوجه إلى ملعب المباراة.



استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإنتاج الحربي في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-حراسة المرمى : محمد الشناويخط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلولخط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - رمضان صبحي - حسين الشحاتخط الهجوم : جونيور أجاي.