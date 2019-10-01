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'الأعلى للإعلام' يخاطب 'القومي للاتصالات' لححب المواقع التي تنشر محتوى مملوك للغير

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:07 م
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'الأعلى للإعلام' يخاطب 'القومي للاتصالات' لححب المواقع التي تنشر محتوى مملوك للغير
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصد العديد من المواقع التي تقوم ببث محتوي مملوك للغير، من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام، مما يكبد منتجي وأصحاب هذا المحتوى خسائر بالغة، وذلك في إطار رصد المجلس ومتابعة المواقع الإلكترونية المختلفة.

وقام المجلس د بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لسرعة حجب تلك المواقع مع تتبعها وتحديد القائمين عليها، مؤكدًا أنه سيقوم بتقديم بلاغ للنائب العام للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحاب تلك الأعمال، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ولفت المجلس إلى أنه سوف يتابع ويرصد أي مواقع تقوم بنشر محتوى مملوك للغير، وتقديم بلاغات مماثلة فيها.
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