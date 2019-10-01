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عاجل - بعد التعادل مع كلوب بروج.. ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة منذ قليل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:18 م
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عاجل - بعد التعادل مع كلوب بروج.. ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة منذ قليل
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محمد علي
 
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قالت تقارير إعلامية، أن نادي ريال مدريد قد تلقى صدمة جديدة منذ قليل، وذلك بعد ساعات قليلة من تعادل أمام كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل فريق، وذلك في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وأشارت الصحف الإسبانية، أن المدرب زين الدين زيدان، قد أجرى تغير إضطراي قبل بداية الشوط الثاني وخرج كورتوا ونزل أريولا والثاني خروج ناتشو ومشاركة مارسيلو، مؤكدة أن بسبب مغادرة هذا الثنائي هو تعرضهم لإصابات، وهو ما جعل عدد اللاعبين المصابين في ريال مدريد يصل إلى 7 لاعبين.

وفي هذا الصدد، قالت إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية، أن كورتوا كان يعاني من  الدوار وآلام على مستوى المعدة.، وهذا في الوقت الذي يعاني فيه مدافع ريال مدريد ناتشو من التواء، وهو ما يجعل اللاعب يخضع لفحوصات جديدة خلال الساعات المقبلة، وهو ما أكده نادي ريال مدريد حيث قال أن الثنائي ناتشو وكورتوا  سيقوموا يعمل فحوصات وأشعة في الساعات القادمة لمعرفة حجم الإصابة ومدة الغياب هذا الثنائي عن الفريق.

الجدير بالذكر، أن ريال مدريد قد تعادل مع نادي كلوب بروج مساء اليوم، ليحصل الفريق على أول نقطة له في دور المجموعات في بطولة دوري أوروبا هذا الموسم وذلك بعد مرور جولتين من بدابة المسابقة.


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