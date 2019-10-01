بقيمة 245 ألف جنيهًٍا.. جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل (صور)

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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام سفاجا بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كميه من أدوات التجميل والمكياج بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.



ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع القادمة من ميناء ضبا السعودى تم الإشتباه فى ع. ا. ع سائق تريلا فارغة.



وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية من هاشم إسماعيل وأبو سته سيد ومحمد عبدالله مأمورى الحركة وفخرى حمدان مأمور التعريفة تحت إشراف محمد يحى مدير جمرك الركاب حيث تبين وجود 365 عبوه كريم لتفتيح البشره و235 عبوه كريم أساس و110 علبه بودره وجه حريمى والجميع فرنسي الصنع مخباة فى أماكن سرية يصعب الوصول اليها بالتريلا.



وبلغت التعويضات الجمركيه المستحقه 245 ألف جنيه.



قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ علي المضبوطات.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي جميع المنافذ الجمركيه وضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.



كما تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام سفاجا بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كميه من المشغولات الفضية والشعر الطبيعى المستعار بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.



ففي أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على الركاب والبضائع القادمة من ميناء ضبا السعود على العبارة القاهرة تم الإشتباه فى مشمول البيان الجمركي 11329 لسنة 2019 أمتعة شخصية بإسم مصباح ر. ا. ر.



وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية من عرفات محمد وهشام عوض مأمورى الحركة ومحمد عامر ومحمد الشاذلى مأمورى التعريفة حيث تبين وجود 81 كيلو جرام من المشغولات الفضية (خواتم ودبل) و75 كيلو جرامخصل شعر طبيعي مخباة فى أماكن سرية يصعب الوصول اليها فى الطرود الخاصة بالراكب.



وبلغت التعويضات الجمركيه المستحقه 3 مليون و864 ألف و249 جنيه.



قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 248 لسنة والتحفظ علي المضبوطات.



وتم تحرير المحضر بمعرفة الأستاذ شعبان الريس وحسين بركات بإدارة الشئون القانونية.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.

