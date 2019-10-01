تسريبات لعناصر الإخوان تكشف عن مخططهم لمراقبة الأكمنة الأمنية (فيديو)

عرض الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديم برنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، تسريبًا صوتيًا لعناصر من جماعة الإخوان، تكشف عن مخطط التنظيم لمراقبة أكمنة أمنية.





وقال أحد عناصر الإخوان، خلال التسجيل الصوتي، لـ الآخر: "في كمين عند أبو كراسيم عند أنفاق أبو كراسيم، لسه مبلغني بيه دلوقتي، ورد الآخر: "طب ما إحنا عايزين نشوفه ده، حد يشوفه عبارة عن إيه يعني".





وتابع أحد عناصر الإخوان: "بيقولوا بيفتش السيارات إللي معدية"، ورد الآخ متسائلًا: "يعني بتاع مرور؟، وعربية فيها كام واحد وكده؟، عايز أعرف كام واحد يعني بس مش أكتر، يعني بيعملوا إيه وعربية ولا عربيتين، وكام عسكري كده"، ورد الأول: "حاضر".





في حين قال أحد العناصر الإخوانية، في تسريب آخر لـ أحد القيادات: "سلام عليكم، إزيك يا فندم، إنت لسه نايم ولا إيه"، ورد الأخير: "لا مش نايم أنا صاحي صاحي صاحي بفضل الله"، ورد الأول: "أسد يعني، بقولك الناس صاحية ولا إيه، رجالتك واقفين في الأماكن بتاعتهم ولا لسه".





وتابع أحد العناصر الإخوانية: "طالعين أهم"، ورد الآخر: "أنا مبتكلمش على طالعين، هم علشان ميتوهوش يعني، متأخرين ليه يعني، هما رايحين يشوفوا هيمسكونا ولا لسه ولا إيه، أكدولنا أنا طالع من ناحيتهم الله يكرمكم"، ورد الآخر: "طالعين من الجامع أهو وهيتوكلوا على الله".



