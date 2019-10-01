الصيد يتعادل مع بني سويف قبل إنطلاق القسم الثالث

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تعادل الصيد مع فريق بني سويف بهدفين لكلا الفريقين، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء تحت الأضواء الكاشفة على ملعب الصيد. في اخر تجارب الفريق استعداداً لدوري القسم الثالث.



افتتح الصيد التسجيل برأسية اللاعب أدهم ياسر في الدقيقة 15 من عرضية اللاعب أحمد عمرو، ثم ادرك بني سويف التعادل عن طريق معتز محروس في الدقيقة 35 ونجح الصيد في إحراز الهدف الثاني عن طريق لاعبه محمد طارق.



وأدرك بني سويف التعادل عن طريق لاعبه أحمد عبد المجيد في منتصف الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا الفريقين.



يذكر أن الصيد قد فاز على البطل الأوليمبي في المباراة الودية الماضية بهدفين دون مقابل، أحرزهما اللاعب أدهم ياسر، بينما فاز بني سويف في مباراته الودية الماضية امام الواسطي بخمس أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب بني سويف، أحرز أهداف المباراة كلاً من: معتز محروس "هدفين" وحسام البدرى ورضا عبد العال واوتوبنج ليتشا، بينما أحرز اللاعب كيتو هدف الواسطي الوحيد.



ويذكر أن الفريق قد خاضة العديد من التجارب الودية بهدف إشراك العديد من العناصر الفنية بصفوف الفريق والاطمئنان على جاهزية العائدين من الإصابة و التعرف خلال اللقاء على مدى استيعاب لاعبي الفريق للجمل الفنية والخططية التى تم التدرب عليها خلال التدريبات الماضية.



ونجح الفريق في التعاقد مع العديد من اللاعبين ابرزهم كريم عمرو لاعب الزمالك السابق ومحمد طارق لاعب نجوم المستقبل ومحمد حسن (كيشا) لاعب الزمالك السابق.



بينما نجح فريق بني سويف في التعاقد مع اللاعب نصر رمضان لاعب مصر المقاصة في صفقة من العيار الثقيل.



يذكر أن الصيد يلعب ضمن المجموعة الخامسة بالقسم الثالث التي تضم كلاً من: المعادي، 6 أكتوبر، الاتصالات، الدخان، جينيس، أبو النمرس، الصف، البدرشين، القومي، بشتيل، العياط.





بينما يلعب بني سويف ضمن المجموعة الأولي بالقسم الثاني التي تضم كلاً من: المنيا، تليفونات بني سويف، الفيوم، بترول أسيوط، الإعلاميين، البنك الأهلي، طهطا، سوهاج، الألومنيوم، شبان قنا، ديروط.



ويبدأ الصيد منافسات دورى القسم الثالث بمواجهة فريق 6 أكتوبر ضمن مباريات الأسبوع الأول من المجموعة الخامسة، بينما يواجه بني سويف فريق شبان قنا الصاعد حديثاً للقسم الثاني ضمن افتتاح مباريات الأسبوع الأول من المجموعة الأولي على ملعب بني سويف.



