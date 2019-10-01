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سام مرسي يقود ويجان للفوز على برمنجهام بالشامبيون شيب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:46 م
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سام مرسي يقود ويجان للفوز على برمنجهام بالشامبيون شيب
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علي ماهر حلمي
 
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شارك لاعب منتخبنا الوطني سام مرسي في فوز فريقه ويجان أتليتك علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة 1 / 0 أمام نظيره نادي برمنجهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي للدرجة الأولي "شامبيون شيب" في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب نادي ويجان اتلتيك الدولي.

وشارك لاعب وسط منتخبنا الوطني سام مرسي في المباراة كاملة وسط أداء جيد من فريقه حيث انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ودخل ويجان الشوط الثاني بأداء جيد حيث سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أنتوني بلكينجتون في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل نادي ويجان أتليتك المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني سام مرسي المركز السابع عشر برصيد 11 نقاط بعد مرور عشر جولات بينما توقف رصيد نادي برمنجهام 13 بالمركز الرابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي للدرجة الاولي " شامبيون شيب ".
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