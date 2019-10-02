تعليق "الإبراشي" على فشل دعوة التظاهر الثالثة عصرا "الدولة ستستفيد"
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:36 ص
Advertisements
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المقاول الهارب محمد علي، ومن يستخدموه من جماعة الإخوان الإرهابية، قاموا بتحديد الساعة الثالثة عصرًا اليوم لتنظيم مظاهرات ضد مؤسسات الدولة، لكي يستغلوا وقت خروج الموظفين من العمل، معقبًا: "فشل زريع في دعوات الإخوان، المظاهرات تحولت للعبة استغماية، ما يقوم به محمد علي، حالة عبثية".
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الثلاثاء، أن الموظف الكادح يعاني من هموم ومشاكل، ولا يمكن أن يقايض الدولة على مشاكله، معقبًا: "الدولة لا تتعامل مع المشاكل برد الفعل، ومن الممكن أن تستفيد من الأحداث الأخيرة في معالجة الكثير من الأزمات، وهذا إن دل على شيء، فيدل على حيوية الدولة".
ولفت إلى أن تويتة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن متابعته إجراءات تنقية بطاقات التموين، تدل على حرصه على هزيمة أي تقصير في مؤسسات الدولة، ومن ثمار توجيهات الرئيس عودة 1.8 مواطن لبطاقات التموين، معقبًا: "الفترة المقبلة ستشهد علاج حيوي وحاسم للكثير من الأزمات بحيوية أكبر".
وأشار إلى أن جماعة الإخوان حاولت إستغلال ثغرات وبعض المشاكل لإحداث أزمات، لكن الدولة تعمل بشكل سريع على حل مشاكل المواطنين، مشيرًا إلى أن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر باءت بالفشل، بفضل وعي الشعب المصري.
Advertisements
- "الإبراشي": السقطة الكبرى للسفير معصوم مرزوق الخروج عن مظلة 30 يونيو
- وائل الإبراشي: جماعة الإخوان تلجأ الآن لشخصيات شديدة الانحطاط للإساءة للجيش
- أحمد موسى بعد فشل دعوات الفوضى: "تنظيم الإخوان دلوقتي متنكد" (فيديو)
- الإبراشي: الجماعة الإرهابية تستغل إحباطات المواطنين لإعادة الفوضى
- الإبراشي: "الجزيرة" مجرد منصة لنشر الإرهاب والفوضى في العالم العربي
- تامر أمين: هذه حيلة الإخوان الأخيرة ضد مصر (فيديو)
- "الإبراشي": مظاهرات تأييد الدولة وجهت ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية
- الإبراشي: مشكلات تنقية البطاقات التموينية لا بد من حلها في أسرع وقت
- بعد توجيهات الرئيس.."التموين" تزف خبر سار للمواطنين عن الخبز
- عاجل.. تسريب جديد لقيادي إخواني يصف الشعب المصري بألفاظ خارجة (فيديو)