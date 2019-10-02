تعليق "الإبراشي" على فشل دعوة التظاهر الثالثة عصرا "الدولة ستستفيد"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المقاول الهارب محمد علي، ومن يستخدموه من جماعة الإخوان الإرهابية، قاموا بتحديد الساعة الثالثة عصرًا اليوم لتنظيم مظاهرات ضد مؤسسات الدولة، لكي يستغلوا وقت خروج الموظفين من العمل، معقبًا: "فشل زريع في دعوات الإخوان، المظاهرات تحولت للعبة استغماية، ما يقوم به محمد علي، حالة عبثية".





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الثلاثاء، أن الموظف الكادح يعاني من هموم ومشاكل، ولا يمكن أن يقايض الدولة على مشاكله، معقبًا: "الدولة لا تتعامل مع المشاكل برد الفعل، ومن الممكن أن تستفيد من الأحداث الأخيرة في معالجة الكثير من الأزمات، وهذا إن دل على شيء، فيدل على حيوية الدولة".





ولفت إلى أن تويتة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن متابعته إجراءات تنقية بطاقات التموين، تدل على حرصه على هزيمة أي تقصير في مؤسسات الدولة، ومن ثمار توجيهات الرئيس عودة 1.8 مواطن لبطاقات التموين، معقبًا: "الفترة المقبلة ستشهد علاج حيوي وحاسم للكثير من الأزمات بحيوية أكبر".



